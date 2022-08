Elezioni: Letta, 'Russia è parte campagna elettorale, da 'patrioti' prenderne le distanze' (2) (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) - "La Russia, sì, è definitivamente parte di questa campagna elettorale: la vicenda dello spionaggio, sulla quale la destra italiana non ha detto niente, la questione delle ingerenze e influenze che stanno avvenendo", prosegue Letta nel video su twitter. "E' chiaro che se si è patrioti, se si è per l'Italia, si deve condannare e si deve essere contro questo tipo di ingerenza. Non è possibile che le nostre Elezioni siano influenzate da una potenza straniera ostile come è oggi la Russia di Putin. Noi siamo coerenti, siamo seri e lineari su questo. Dall'altra parte la destra italiana è drammaticamente ambigua, non si può essere patrioti e essere amici della Russia di Putin". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) - "La, sì, è definitivamentedi questa: la vicenda dello spionaggio, sulla quale la destra italiana non ha detto niente, la questione delle ingerenze e influenze che stanno avvenendo", proseguenel video su twitter. "E' chiaro che se si è, se si è per l'Italia, si deve condannare e si deve essere contro questo tipo di ingerenza. Non è possibile che le nostresiano influenzate da una potenza straniera ostile come è oggi ladi Putin. Noi siamo coerenti, siamo seri e lineari su questo. Dall'altrala destra italiana è drammaticamente ambigua, non si può esseree essere amici delladi Putin".

