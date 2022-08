Elezioni, il Pd candida al Senato nell’uninominale in Campania un primario a processo per peculato (Di sabato 27 agosto 2022) Ci sono ancora un paio di imputazioni di peculato che pendono sulla testa di Carlo Iannace, il primario della Breast Unit dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino candidato dal Pd al Senato nell’uninominale Benevento-Avellino. Già consigliere regionale – fu eletto nella lista “De Luca presidente” – nel 2016 fu sospeso dalla carica per una condanna in primo grado a sei anni. Gli era stata inflitta con l’accusa di aver gestito il reparto di senologia dell’ospedale pubblico come una clinica privata, effettuando operazioni di chirurgia estetica fatte passare come interventi su neoplasie. Condanna poi ridotta a quattro anni in Appello e annullata con rinvio dalla Cassazione il 3 maggio scorso. La Suprema Corte ha rinviato gli atti a Napoli per una rivalutazione di alcune ipotesi di reato “residuali” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Ci sono ancora un paio di imputazioni diche pendono sulla testa di Carlo Iannace, ildella Breast Unit dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellinoto dal Pd alBenevento-Avellino. Già consigliere regionale – fu eletto nella lista “De Luca presidente” – nel 2016 fu sospeso dalla carica per una condanna in primo grado a sei anni. Gli era stata inflitta con l’accusa di aver gestito il reparto di senologia dell’ospedale pubblico come una clinica privata, effettuando operazioni di chirurgia estetica fatte passare come interventi su neoplasie. Condanna poi ridotta a quattro anni in Appello e annullata con rinvio dalla Cassazione il 3 maggio scorso. La Suprema Corte ha rinviato gli atti a Napoli per una rivalutazione di alcune ipotesi di reato “residuali” ...

MattiaBBagnoli : @civati alla fine si candida a Bologna, al Senato. La città dove ho fatto l'università. È una brava persona, oltre… - amnestyitalia : Chiediamo a chi si candida alle #ElezioniPolitiche2022 di affrontare il tema della violenza contro le donne in mani… - petergomezblog : Elezioni, Paragone candida Carlotta Chiaraluce di Casapound: sarà capolista alla Camera nel Lazio con Italexit… - Rog_2 : RT @imballoionico: Non “a causa del covid”. A causa del lockdown voluto da Conte, una misura inaudita, inutile e disastrosa per economia e… - Homers_howl : RT @imballoionico: Non “a causa del covid”. A causa del lockdown voluto da Conte, una misura inaudita, inutile e disastrosa per economia e… -