Elezioni | Fratoianni | ' destra vuole togliere qualcosa a sanità | ragione in più per non votarla'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "'qualcosina allapubblica'. Forse gli sarà scappato per ingenuità ma l'esponente della Lega ha svelato finalmente il volto dellase riuscirà ad andare al governo: tagliare lapubblica”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. “Peraltro in questi anni - prosegue l'esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra - molti cittadini hanno potuto verificare sulla loro pelle il disastro delle politiche sullanelle regioni con giunte di centro”. “Oggi si aggiunge unain più molto concreta per non votarli e per non farli votare - conclude- se ci teniamo all'interesse comune”.