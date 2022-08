Elezioni: da mamma di Meloni alle fedi di Bonelli, privato via social è bipartisan/Adnkronos (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Una fede più piccola con il cartellino 'lei' e una per più grande per 'lui'. Angelo Bonelli ha annunciato così via twitter il suo matrimonio con Chiara Pozzer, cerimonia laica in un'azienda vitivinicola in Trentino. "Stop campagna elettorale. Mi sposo". Una condivisione sobria. Niente lanci di bouquet o foto di rito. Ma la 'socializzazione' del privato, specie a un mese dal voto, dilaga tra i politici in modo bipartisan. E' di appena alcuni giorni fa il post di Giorgia Meloni con la mamma Anna per chiudere la polemica sull'obesità come 'devianza'. E sempre la leader di Fdi per 'festeggiare' il Ferragosto ha postato una foto abbracciata alla figlia Ginevra, ripresa di spalle. Tra i 'pionieri' del privato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. () - Una fede più piccola con il cartellino 'lei' e una per più grande per 'lui'. Angeloha annunciato così via twitter il suo matrimonio con Chiara Pozzer, cerimonia laica in un'azienda vitivinicola in Trentino. "Stop campagna elettorale. Mi sposo". Una condivisione sobria. Niente lanci di bouquet o foto di rito. Ma la 'izzazione' del, specie a un mese dal voto, dilaga tra i politici in modo. E' di appena alcuni giorni fa il post di Giorgiacon laAnna per chiudere la polemica sull'obesità come 'devianza'. E sempre la leader di Fdi per 'festeggiare' il Ferragosto ha postato una foto abbracciata alla figlia Ginevra, ripresa di sp. Tra i 'pionieri' del...

ciaorinoclub : Per ogni #km ?? una locandina ?? contro la #CORRUZIONE dei #PartitiPOLITICI e 'Perché non si fa il #mercatolibero', n… - ciaorinoclub : Per ogni #km ?? una locandina ?? contro la #CORRUZIONE dei #PartitiPOLITICI e 'Perché non si fa il #mercatolibero', n… - ciaorinoclub : Per ogni #km ?? una locandina ?? contro la #CORRUZIONE dei #PartitiPOLITICI e 'Perché non si fa il #mercatolibero', n… - ciaorinoclub : Per ogni #km ?? una locandina ?? contro la #CORRUZIONE dei #PartitiPOLITICI e 'Perché non si fa il #mercatolibero', n… - ciaorinoclub : Per ogni #km ?? una locandina ?? contro la #CORRUZIONE dei #PartitiPOLITICI e 'Perché non si fa il #mercatolibero', n… -