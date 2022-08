Elezioni: Brescia (M5S), ‘su voto fuorisede troppa timidezza da altri partiti’ (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) – ‘Il 25 settembre milioni di italiani non potranno votare alle Elezioni. Sono studenti e lavoratori fuorisede, lontani dal luogo di residenza, costretti a pagarsi di tasca propria i biglietti di treni e aerei. L’Italia è l’unico Paese a non offrire soluzioni alternative, come il voto anticipato o il voto elettronico, e negli ultimi 15 anni ha speso più di 60 milioni di euro in agevolazioni di viaggio parziali”. Così Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e relatore delle proposte di legge sul voto fuorisede.“Sin dal 2016 il Movimento 5 Stelle ha fatto approvare alla Camera per ben due volte una proposta di legge sul tema e nell’ultimo anno, grazie alla spinta delle associazioni di cittadini ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) – ‘Il 25 settembre milioni di italiani non potranno votare alle. Sono studenti e lavoratori, lontani dal luogo di residenza, costretti a pagarsi di tasca propria i biglietti di treni e aerei. L’Italia è l’unico Paese a non offrire soluzioni alternative, come ilanticipato o ilelettronico, e negli ultimi 15 anni ha speso più di 60 milioni di euro in agevolazioni di viaggio parziali”. Così Giuseppe(M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e relatore delle proposte di legge sul.“Sin dal 2016 il Movimento 5 Stelle ha fatto approvare alla Camera per ben due volte una proposta di legge sul tema e nell’ultimo anno, grazie alla spinta delle associazioni di cittadini ...

g_brescia : Da Minniti a Salvini fino a Lamorgese nulla è cambiato. Gli input politici dei ministri sono stati deboli se non as… - PensieroNo : RT @byoblu: Dalle scommesse contro il debito italiano dei fondi della finanza speculativi al racconto del 'paese reale' in vista delle elez… - TheOneAngels2 : RT @fabriziobenzoni: La direzione nazionale di @Azione_it ha approvato le liste che verranno depositate domani per le elezioni del 25 sett… - dublinoIII : RT @byoblu: Dalle scommesse contro il debito italiano dei fondi della finanza speculativi al racconto del 'paese reale' in vista delle elez… - j_vallerini : RT @byoblu: Dalle scommesse contro il debito italiano dei fondi della finanza speculativi al racconto del 'paese reale' in vista delle elez… -