Elezioni, Berlusconi “Meloni non ha bisogno di legittimazioni” (Di sabato 27 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Giorgia Meloni non ha nessun bisogno di essere legittimata a fare il premier, anche perchè la legittimazione dipende solo dal voto degli italiani. E proprio per questo abbiamo detto e scritto che sarà chi ha più voti a proporre al capo dello Stato il nome del Premier…”. Lo dice, in un'intervista al Quotidiano Nazionale, Silvio Berlusconi. “Il Ponte sullo Stretto sarebbe già fatto se le sinistre per due volte non avessero azzerato il nostro lavoro.Riprenderemo da capo, il che significa anche una grande opportunità per le aziende italiane…”. E a proposito della visione dei rapporti tra politica e giustizia nel Centrodestra aggiunge: “Non mi pare ci siano differenze di visione nella nostra coalizione. Senza dubbio noi di Forza Italia costituiamo l'anima liberale, cristiana, garantista. Quindi tanti più voti verranno a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Giorgianon ha nessundi essere legittimata a fare il premier, anche perchè la legittimazione dipende solo dal voto degli italiani. E proprio per questo abbiamo detto e scritto che sarà chi ha più voti a proporre al capo dello Stato il nome del Premier…”. Lo dice, in un'intervista al Quotidiano Nazionale, Silvio. “Il Ponte sullo Stretto sarebbe già fatto se le sinistre per due volte non avessero azzerato il nostro lavoro.Riprenderemo da capo, il che significa anche una grande opportunità per le aziende italiane…”. E a proposito della visione dei rapporti tra politica e giustizia nel Centrodestra aggiunge: “Non mi pare ci siano differenze di visione nella nostra coalizione. Senza dubbio noi di Forza Italia costituiamo l'anima liberale, cristiana, garantista. Quindi tanti più voti verranno a ...

