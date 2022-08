Elezioni: Berlusconi, 'Meloni non ha bisogno di legittimazioni - non inseguo presidenza Senato' (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Giorgia Meloni "non ha nessun bisogno di essere legittimata a fare il premier, anche perché la legittimazione dipende solo dal voto degli italiani. E proprio per questo abbiamo detto e scritto che sara' chi ha piu' voti a proporre al capo dello Stato il nome del premier". Lo afferma Silvio Berlusconi un'intervista a Qn. La politica economica della coalizione "in particolare la flat tax", per l'ex premier può innescare "una forte crescita, che significa anche un aumento delle risorse disponibili per lo Stato. Naturalmente da imprenditore so benissimo che bisogna fare i conti con le risorse disponibili, quindi procederemo con gradualità, tenendo conto del ciclo economico, ma anche con assoluta determinazione". Fra le altre proposte, la realizzazione del Ponte sullo Stretto che "sarebbe già fatto se le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Giorgia"non ha nessundi essere legittimata a fare il premier, anche perché la legittimazione dipende solo dal voto degli italiani. E proprio per questo abbiamo detto e scritto che sara' chi ha piu' voti a proporre al capo dello Stato il nome del premier". Lo afferma Silvioun'intervista a Qn. La politica economica della coalizione "in particolare la flat tax", per l'ex premier può innescare "una forte crescita, che significa anche un aumento delle risorse disponibili per lo Stato. Naturalmente da imprenditore so benissimo che bisogna fare i conti con le risorse disponibili, quindi procederemo con gradualità, tenendo conto del ciclo economico, ma anche con assoluta determinazione". Fra le altre proposte, la realizzazione del Ponte sullo Stretto che "sarebbe già fatto se le ...

