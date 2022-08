Elezioni: Azzolina (Ic), 'con questa destra Italia finisce all'angolo' (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "È evidente ormai a tutti che questa destra non è in grado di garantire autorevolezza e stabilità al Paese. Meloni, amica di Orban e di Vox, è per giunta ostaggio dei legami di Salvini e Berlusconi con Putin. Questi signori mettono in dubbio le sanzioni alla Russia, fanno promesse elettorali sfascia-conti, non sostengono il governo Draghi nella battaglia sul tetto al prezzo del gas che ridurrebbe le bollette degli Italiani. Con loro al governo l'Italia finirebbe all'angolo, isolata dalle relazioni con l'Occidente democratico e a forte rischio default, com'è già avvenuto nel 2011. Con il voto del 25 settembre abbiamo l'obbligo di difendere i risparmi degli Italiani, i nostri diritti e la libertà". Lo afferma la deputata ed ex ministra dell'Istruzione Lucia ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "È evidente ormai a tutti chenon è in grado di garantire autorevolezza e stabilità al Paese. Meloni, amica di Orban e di Vox, è per giunta ostaggio dei legami di Salvini e Berlusconi con Putin. Questi signori mettono in dubbio le sanzioni alla Russia, fanno promesse elettorali sfascia-conti, non sostengono il governo Draghi nella battaglia sul tetto al prezzo del gas che ridurrebbe le bollette deglini. Con loro al governo l'finirebbe all', isolata dalle relazioni con l'Occidente democratico e a forte rischio default, com'è già avvenuto nel 2011. Con il voto del 25 settembre abbiamo l'obbligo di difendere i risparmi deglini, i nostri diritti e la libertà". Lo afferma la deputata ed ex ministra dell'Istruzione Lucia ...

