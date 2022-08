Elezioni 2022, Valeria Marini: “Mio tweet a Lucarelli non era politico” (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – “Spero di chiarire e mettere un punto a questa diatriba con Selvaggia Lucarelli. Il mio tweet di ieri si riferiva solo all’atteggiamento sempre aggressivo che ha la Lucarelli verso tutti e in particolare verso le altre donne, ma non aveva niente a che vedere con l’ideologia politica di Giorgia Meloni, che io stimo come donna anche se posso non condividerne le idee politiche”. Così Valeria Marini, conversando con l’Adnkronos, spiega il senso del suo tweet di ieri in cui replicava a una frase della giornalista. La Lucarelli infatti aveva scritto: “In questa fase, più si dà dell’ignorante e della fascista a Giorgia Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati”. Frase cui Valeria Marini replicava con ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – “Spero di chiarire e mettere un punto a questa diatriba con Selvaggia. Il miodi ieri si riferiva solo all’atteggiamento sempre aggressivo che ha laverso tutti e in particolare verso le altre donne, ma non aveva niente a che vedere con l’ideologia politica di Giorgia Meloni, che io stimo come donna anche se posso non condividerne le idee politiche”. Così, conversando con l’Adnkronos, spiega il senso del suodi ieri in cui replicava a una frase della giornalista. Lainfatti aveva scritto: “In questa fase, più si dà dell’ignorante e della fascista a Giorgia Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati”. Frase cuireplicava con ...

