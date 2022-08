Elezioni 2022 | Salvini | “Felice di concorrere per fare il premier”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – “La partita finisce quando l’arbitro fischia…”. Lo ha detto Matteoospite della kermesse di ‘Affariitaliani’ a Ceglie Messapica. “Ancora nulla è deciso, mi sembra prematuro parlarne. Siccome sono un inguaribile ottimista, penso che la Lega possa diventare il primo partito e dal 26 settembre Mattarella farà quello che riterrà opportuno. E sonodiper il mestiere più bello del mondo, ovvero il presidente del Consiglio di questo straordinario Paese”. “Sarebbe giusto che il centrodestra prima del voto offrisse agli italiani i nomi di due o tre ministri: il ministro degli Esteri, dell’Economia e della Giustizia. I nomi non li dico, se no li rovinerei… Non è un mistero, però, che per me da italiano, non da segretario della Lega, avere una Giulia Bongiorno come ministro della Giustizia sarebbe una ...