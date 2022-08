Elezioni 2022, Meloni: “Presidenzialismo per Italia è più potente misura economica” (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – “Negli ultimi 20 anni la Francia ha avuto 4 capi di governo, che lì coincide con il Presidente della Repubblica. Il Regno Unito ha avuto 5 Primi Ministri. La Germania 3 Cancellieri. L’Italia 11 Presidenti del Consiglio. Una instabilità che ci penalizza nei rapporti con gli altri Stati, perché chiaramente ci fa apparire poco credibili. Una instabilità che penalizza gli Italiani, perché Governi che durano così poco non hanno una visione di lungo periodo”. Così Giorgia Meloni in un video su Fb. “Cercano sempre e solo consenso facile e immediato. Anche per questo dal 2000 al 2019 l’Italia è cresciuta meno di chiunque altro in Europa, solo del 4%. Nello stesso periodo in cui Francia e Germania crescevano più del 20%. L’instabilità politica è uno dei principali fattori del nostro declino economico”. “Il ... Leggi su italiasera (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – “Negli ultimi 20 anni la Francia ha avuto 4 capi di governo, che lì coincide con il Presidente della Repubblica. Il Regno Unito ha avuto 5 Primi Ministri. La Germania 3 Cancellieri. L’11 Presidenti del Consiglio. Una instabilità che ci penalizza nei rapporti con gli altri Stati, perché chiaramente ci fa apparire poco credibili. Una instabilità che penalizza glini, perché Governi che durano così poco non hanno una visione di lungo periodo”. Così Giorgiain un video su Fb. “Cercano sempre e solo consenso facile e immediato. Anche per questo dal 2000 al 2019 l’è cresciuta meno di chiunque altro in Europa, solo del 4%. Nello stesso periodo in cui Francia e Germania crescevano più del 20%. L’instabilità politica è uno dei principali fattori del nostro declino economico”. “Il ...

