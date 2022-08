Elezioni 2022 e Grande Fratello Vip: ecco cosa dovranno fare i concorrenti per votare, news quarantena e slittamento (Di sabato 27 agosto 2022) Il Grande Fratello Vip slitta per le Elezioni 2022 del 25 settembre? In tanti avevano ipotizzato alcune possibilità, anche in funzione del Covid ed i giorni di quarantena da affrontare prima di rientrare nella Casa più spiata d’Italia. Elezioni 2022 durante il Grande Fratello Vip: ecco cosa dovranno fare i concorrenti A fare chiarezza ci... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 27 agosto 2022) IlVip slitta per ledel 25 settembre? In tanti avevano ipotizzato alcune possibilità, anche in funzione del Covid ed i giorni dida affrontare prima di rientrare nella Casa più spiata d’Italia.durante ilVip:chiarezza ci... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

petergomezblog : Elezioni, la gaffe di Ronzulli: “Rigassificatori subito per estrarre gas naturale nazionale. Così saremmo indipende… - borghi_claudio : La mia intervista ieri per @iltirreno Elezioni, Claudio Borghi candidato Lega a Siena per il Senato: «Ecco dove p… - ItaliaViva : Elezioni politiche 2022, Italia Viva inaugura la propria sede e il 'Calenda Renew Europe' - fisco24_info : Serbia: a premier uscente Brnabic incarico per nuovo governo: Dopo le elezioni del 3 aprile scorso - zazoomblog : “A cosa devono rinunciare gli italiani”. La legge del passato che travolge le elezioni - #devono #rinunciare… -