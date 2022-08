Elezioni 2022, domani Punto di vista di Follini: “Gli ‘abiti giusti’ per centrodestra e centrosinistra” (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Il centrodestra affini l’arte di governare, il centrosinistra dismetta il doppiopetto ministeriale. E’ la riflessione di Marco Follini, che, nel suo consueto ‘Punto di vista’, che sarà pubblicato integralmente domani sull’agenzia e sul sito dell’Adnkronos, si chiede quale dei due schieramenti “arriverà prima a sfilare coi vestiti giusti”. “Dovessimo prendere sul serio i sondaggi – spiega – verrebbe da dire che si apprestano quasi tutti a cambiare, o addirittura a capovolgere, il loro mestiere e le loro abitudini. Infatti, il partito, e la leader, che sembrano predestinati alla vittoria vengono dai territori della protesta. Mentre il partito, e il leader, che sembrano avviarsi all’opposizione hanno alle spalle una lunga consuetudine di governo. Così, per gli uni si ... Leggi su italiasera (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Ilaffini l’arte di governare, ildismetta il doppiopetto ministeriale. E’ la riflessione di Marco, che, nel suo consueto ‘di’, che sarà pubblicato integralmentesull’agenzia e sul sito dell’Adnkronos, si chiede quale dei due schieramenti “arriverà prima a sfilare coi vestiti giusti”. “Dovessimo prendere sul serio i sondaggi – spiega – verrebbe da dire che si apprestano quasi tutti a cambiare, o addirittura a capovolgere, il loro mestiere e le loro abitudini. Infatti, il partito, e la leader, che sembrano predestinati alla vittoria vengono dai territori della protesta. Mentre il partito, e il leader, che sembrano avviarsi all’opposizione hanno alle spalle una lunga consuetudine di governo. Così, per gli uni si ...

petergomezblog : Elezioni, la gaffe di Ronzulli: “Rigassificatori subito per estrarre gas naturale nazionale. Così saremmo indipende… - ItaliaViva : Elezioni politiche 2022, Italia Viva inaugura la propria sede e il 'Calenda Renew Europe' - borghi_claudio : La mia intervista ieri per @iltirreno Elezioni, Claudio Borghi candidato Lega a Siena per il Senato: «Ecco dove p… - pleccese : Elezioni 2022, domani ‘Il punto di vista di Follini’: “Gli ‘abiti giusti’ per centrodestra e centrosinistra” ??Legg… - CasaItaliaRadio : Elezioni 2022, domani ‘Il punto di vista di Follini’: “Gli ‘abiti giusti’ per centrodestra e centrosinistra” ??Leggi… -