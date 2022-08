Ecco cosa accadrà a Putin con la vittoria del centrodestra | Mulè sgancia la bomba

(Di sabato 27 agosto 2022) Giorgionon le manda a dire. Il sottosegretario alla Difesa di Forza Italia mette in chiaro le cose supossa accadere anche sul fronte internazionale dopo il 25 di settembre. Come è noto la sinistra usa la retorica delle presunte ingerenze russe sul voto italiano che favorirebbero il. Balle su balle per colpire gli avversari politici. Ma di fatto la realtà è ben diversa. Ilstoricamente ancorato all'Europa e all'Occidente, rappresenta una minaccia per. E lo stessoconferma questo scenario in modo chiaro a Coffe Break su La7: "Se dovesse vincere il, il 26 settembre non dico cheavrà gli incubi ma da questo punto di vista riceverà lo stesso trattamento che ha avuto fino ad ...

ZanAlessandro : Ius scholae, ddl Zan, legge sul fine vita, sulla cannabis, matrimonio egualitario. E insieme transizione ecologica,… - MatteoRichetti : Ecco cosa va fatto per risolvere il caro-energia. Da 2 giorni chiediamo ai partiti di sospendere la campagna eletto… - PagellaPolitica : Dopo il caso dello stupro di Piacenza, è tornato a circolare il dato secondo cui il 40% degli stupri in Italia è co… - torinoggi : Dal Todays Festival alle passeggiate enogastronomiche: ecco cosa fare nell'ultimo weekend di agosto - GiulianoPoggi : @FrancescaCphoto @alby911 Perché sono coglioni, punto. Sono uniti solo da una cosa...la politica. Ecco! -

QUOTIDIANO NAZIONALE

è accaduto venerdì 26 agostoVENEZIA - . Ma qualche indiscrezione da social non manca. Finora si sa che e il suo sono arrivati a Venezia e hanno già incontrato Enzo Miccio , il loro wedding planner che ha immortalato l'incontro ... Gas, l'esperto: i prezzi saliranno. Ecco cosa deve fare l'Italia Cosa serve per l’apertura di un conto corrente ... quando si iniziano a prelevare fondi dal credito e non si riescono a restituire in tempi brevi. Ecco perché molti utenti con poche garanzie optano ...Juventus zero gol, Roma zero gol. Ma sto parlando di quelli presi finora, non di quelli segnati. E i clean-sheet costruiscono differenze enormi in classifica, prima o poi. Anche se per il momento i se ...