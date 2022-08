"È una delle prime cose che faremo". Covid, la Meloni sfida Speranza: perché il ministro trema davvero (Di sabato 27 agosto 2022) Giorgia Meloni mette nel mirino il ministro della Salute Roberto Speranza. L'attacco della leader di Fratelli d'Italia è sulla gestione delle procedure per le cure Covid. Di fatto la Meloni riporta una recente ricerca pubblicata su The Lancet che sconfessa in modo chiaro la linea utilizzata in questi anni dal Ministero della Salute, guidato appunto da Speranza: "Uno studio dell'Istituto Mario Negri pubblicato sull'autorevole rivista scientifica "The Lancet" certifica che l'utilizzo di antinfiammatori riduce del 90% le ospedalizzazioni dovute al Covid. Quanti medici hanno rivolto invano continui appelli al ministro Speranza per rivedere i protocolli di cure domiciliari e superare la "tachipirina e vigile attesa"?". ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Giorgiamette nel mirino ildella Salute Roberto. L'attacco della leader di Fratelli d'Italia è sulla gestioneprocedure per le cure. Di fatto lariporta una recente ricerca pubblicata su The Lancet che sconfessa in modo chiaro la linea utilizzata in questi anni dal Ministero della Salute, guidato appunto da: "Uno studio dell'Istituto Mario Negri pubblicato sull'autorevole rivista scientifica "The Lancet" certifica che l'utilizzo di antinfiammatori riduce del 90% le ospedalizzazioni dovute al. Quanti medici hanno rivolto invano continui appelli alper rivedere i protocolli di cure domiciliari e superare la "tachipirina e vigile attesa"?". ...

