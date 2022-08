È il Chelsea la squadra preferita da Cristiano Ronaldo (Di sabato 27 agosto 2022) È stato il Napolista a portare all’attenzione la trattativa tra il Napoli e Cristiano Ronaldo. Ora è di dominio pubblico e giustamente ne scrivono tutti. La trattativa è in corso, le parti si sentono da più di un mese, non sarebbe un affare last-minute. Ma abbiamo sempre scritto che il Napoli sarebbe stato un’alternativa possibile (come poi è diventato) nel caso in cui Ronaldo non fosse riuscito ad approdare in un club di prima fascia. E infatti il portoghese avrebbe voluto accasarsi al Bayern ma i bavaresi hanno opposto un netto rifiuto. Lui vuole giocare la Champions, è ossessionato dal timore di essere scavalcato da Messi nella classifica dei goleador di tutti i tempi della Champions. E per Ronaldo la meta preferita è il Chelsea che è un grande club che gioca la Champions, milita in ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 agosto 2022) È stato il Napolista a portare all’attenzione la trattativa tra il Napoli e. Ora è di dominio pubblico e giustamente ne scrivono tutti. La trattativa è in corso, le parti si sentono da più di un mese, non sarebbe un affare last-minute. Ma abbiamo sempre scritto che il Napoli sarebbe stato un’alternativa possibile (come poi è diventato) nel caso in cuinon fosse riuscito ad approdare in un club di prima fascia. E infatti il portoghese avrebbe voluto accasarsi al Bayern ma i bavaresi hanno opposto un netto rifiuto. Lui vuole giocare la Champions, è ossessionato dal timore di essere scavalcato da Messi nella classifica dei goleador di tutti i tempi della Champions. E perla metaè ilche è un grande club che gioca la Champions, milita in ...

