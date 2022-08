Due aggiunte al cast di Orphan Black: Echoes, ecco i nuovi personaggi (Di sabato 27 agosto 2022) Il cast di Orphan Black: Echoes inizia a prendere forma: ci saranno due volti poco noti ma in ascesa, Amanda Fix (High School) e Avan Jogia (Zombieland: Double Tap), al fianco della protagonista Krysten Ritter nella nuova serie ambientata nel mondo di Orphan Black, in uscita nel 2023 sulla piattaforma digitale AMC+ e AMC Networks. Il format Orphan Black: Echoes, prodotto e distribuito a livello globale da Boat Rocker, è una sorta di remake ispirato alla storia principale: la trama si svolgerà in un futuro prossimo segnato dalla manipolazione scientifica dell’esistenza umana. Come nella serie originale, al centro della storia c’è un gruppo di donne (tra loro i personaggi di Ritter e Fix) che si insinuano nelle vite ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 agosto 2022) Ildiinizia a prendere forma: ci saranno due volti poco noti ma in ascesa, Amanda Fix (High School) e Avan Jogia (Zombieland: Double Tap), al fianco della protagonista Krysten Ritter nella nuova serie ambientata nel mondo di, in uscita nel 2023 sulla piattaforma digitale AMC+ e AMC Networks. Il format, prodotto e distribuito a livello globale da Boat Rocker, è una sorta di remake ispirato alla storia principale: la trama si svolgerà in un futuro prossimo segnato dalla manipolazione scientifica dell’esistenza umana. Come nella serie originale, al centro della storia c’è un gruppo di donne (tra loro idi Ritter e Fix) che si insinuano nelle vite ...

