Draghi cerca soldi per tamponare l'emergenza energia. Ma sono finiti (Di sabato 27 agosto 2022) Il decreto non è dietro l'angolo. Anzi. Le misure che tutti chiedono per alleviare le sofferenze di famiglie e imprese strangolate dalle bollette di gas e luce non vedranno la luce la prossima settimana. Questo non vuol dire che Draghi non ci stia lavorando ma il problema - serio - è dove trovare le risorse necessarie per un provvedimento che serva a calmierare il prezzo dell'energia. Quindi ci vorrà del tempo. Ieri il gas ha chiuso a 339 euro al Mwh: il 533,8% in più in un anno, il 309,3% in più da inizio giugno, il 47,6% in una sola settimana. E la situazione non va meglio se si guarda ai contratti in scadenza nel medio periodo, tutti al di sopra dei 300 euro al Mwh fino almeno a febbraio 2023, indice del fatto che gli investitori si attendono prezzi sostenuti per diversi mesi. Palazzo Chigi ha già varato il 4 luglio un decreto da 14 miliardi che ...

