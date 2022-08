“Dopo il Jova Beach Party nascono 30 Caretta Caretta e si avviano verso il mare”

(Di sabato 27 agosto 2022) Sembra quasi una scenggiatura. Nel quadro dello scontro ambientalista mai di fatto superato tra pro e contro, l’Ansa fa sapere che un’orail “concertone” di fine estate, quindi intorno all’una, sulla spiaggia del lido “boyz” a Castel Volturno, in località Villaggio del Sole, una trentina di piccoli di tartarugasono emersi dalla sabbia e si sono avviatiil, guardati a vista dai volontari dell’associazione Domizia, che curano i siti di tartaruga sul litorale casertano e napoletano con l’Enpa Salerno per conto del progetto “in vista” della stazione zoologica Anton Dohrn. Il...

