Djokovic escluso, il mondo del tennis non ci sta. Nadal: 'Una vergogna' (Di sabato 27 agosto 2022) Inutile girarci intorno: l'assenza di Novak Djokovic agli Us Open fa e farà discutere per tutta la durata del torneo, e non basteranno le prime palline in campo a tacere la questione. Il serbo non ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 agosto 2022) Inutile girarci intorno: l'assenza di Novakagli Us Open fa e farà discutere per tutta la durata del torneo, e non basteranno le prime palline in campo a tacere la questione. Il serbo non ...

Gazzetta_it : Djokovic escluso, il mondo del tennis non ci sta. Nadal: 'Una vergogna' #USOpen - Pepito87461946 : RT @Whitewool81: Djokovic escluso dagli US Open... E mi chiedo, PERCHÉ?? Non riescono a seguire nemmeno le regole che loro stessi si danno.… - manuzzim : RT @valy_s: #Djokovic, vincitore di #Wimbledon, definitivamente escluso dagli #USOpen perché non vaccinato #Covid19 e senza #greenpass non… - Fabrilucci : RT @valy_s: #Djokovic, vincitore di #Wimbledon, definitivamente escluso dagli #USOpen perché non vaccinato #Covid19 e senza #greenpass non… - BonomiGiuseppe : RT @valy_s: #Djokovic, vincitore di #Wimbledon, definitivamente escluso dagli #USOpen perché non vaccinato #Covid19 e senza #greenpass non… -