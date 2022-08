Diretta Juventus-Roma 1-1 | Pareggio di Abraham al 69' | assist di Dybala

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - bizcommunityit : LIVE Juventus-Roma 1-1 | La Diretta - bizcommunityit : LIVE Juventus-Roma 1-0 | La Diretta - ZonaBianconeri : RT @zazoomblog: LIVE Juventus-Roma 1-0 Serie A calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo! - #Juventus-Roma #Serie #calcio - ZonaBianconeri : RT @zazoomblog: LIVE Juventus-Roma 1-0 Serie A calcio in DIRETTA: rete di Locatelli annullata - #Juventus-Roma #Serie #calcio https://t.c… -

Le formazioni(4 - 3 - 3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Miretti, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri. Roma (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, ...- Roma, laminuto per minuto 61' Cambio anche per la Roma, dentro Celik per Karsdorp 57' Problema fisico per Rabiot che chiede il cambio, al suo posto Zakaria 54' Dribbling di ...La Juventus è in vantaggio sulla Roma allo Stadium grazie ad un gol di Vlahovic, bravo a capitalizzare un calcio di punizione.Un primo tempo arrembante. Una delle migliori versioni dell'Allegri bis e il riferimento non è solo a questo primo scorcio di stagione.