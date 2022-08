DIRETTA F1, GP Spa 2022 LIVE: griglia di partenza, Sainz in pole! Verstappen e Leclerc pagano le penalità (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE GP BELGIO F1 SU TV8 IN CHIARO 17.29 Considerando le penalità di Verstappen, Leclerc, Norris, Zhou, Schumacher e Bottas, Carlos Sainz sarà in pole-position. Max sarà 14° e Leclerc 15°. 17.27 Questa la classifica della Q3: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:43.665 32 Carlos Sainz Ferrari+0.632 5 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.797 44 Charles Leclerc Ferrari+0.888 5 5 Esteban OCON Alpine+1.515 6 6 Fernando ALONSO Alpine+1.703 5 7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.838 6 8 George RUSSELL Mercedes+2.111 6 9 Alexander ALBON Williams+2.172 6 10 Lando NORRIS McLaren+2.513 6 11 Daniel RICCIARDO McLaren- – 3 12 Pierre GASLY AlphaTauri- – 4 13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 4 14 Lance ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE GP BELGIO F1 SU TV8 IN CHIARO 17.29 Considerando ledi, Norris, Zhou, Schumacher e Bottas, Carlossarà in pole-position. Max sarà 14° e15°. 17.27 Questa la classifica della Q3: 1 MaxRed Bull Racing1:43.665 32 CarlosFerrari+0.632 5 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.797 44 CharlesFerrari+0.888 5 5 Esteban OCON Alpine+1.515 6 6 Fernando ALONSO Alpine+1.703 5 7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.838 6 8 George RUSSELL Mercedes+2.111 6 9 Alexander ALBON Williams+2.172 6 10 Lando NORRIS McLaren+2.513 6 11 Daniel RICCIARDO McLaren- – 3 12 Pierre GASLY AlphaTauri- – 4 13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 4 14 Lance ...

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen miglior tempo, ma è penalizzato I risultati ?… - SkySportF1 : ? Zhou Guanyu al comando a metà sessione ?? Ferrari ferme al box AGGIORNAMENTI ? - SkySportF1 : Qualifiche rimandate di qualche minuto in Belgio per rimettere la pista in sicurezza dopo l'incidente in #F3. Diret… - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ? CARLOS SAINZ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen miglior tempo, ma è penalizzato I risultati ? - gaetanomenna85 : RT @SkySportF1: ? CARLOS SAINZ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen miglior tempo, ma è penalizzato I risultati ? -