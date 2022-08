DIRETTA F1, GP Belgio 2022 LIVE: Perez precede Verstappen, le Ferrari inseguono. Dalle 16.00 le qualifiche (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi e rimandarvi alle ore 16.00 per la qualifica. La pioggia è sempre dietro l’angolo, attenzione! Grazie e buon proseguimento di giornata 14.08 Passando alla Mercedes, si segnalano difficoltà notevoli. I fasti ungheresi sembrano molto lontani. Troveranno il guizzo giusto in qualifica? Con queste temperature autunnali, tuttavia, la Red Bull sembra di un altro pianeta 14.06 In casa Ferrari, guai evitati con l’uscita di pista di Leclerc ma, per ora, pochi sorrisi. Il monegasco è settimo a 1.073, e dovrà inventarsi qualcosa in qualifica. Come anticipato ieri, oggi cambio completo della sua PU 14.04 Mentre Vettel segnala un problema alla sua PU, confermiamo come le Red Bull, al momento, siano dominanti a Spa. Perez chiude in vetta ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi e rimandarvi alle ore 16.00 per la qualifica. La pioggia è sempre dietro l’angolo, attenzione! Grazie e buon proseguimento di giornata 14.08 Passando alla Mercedes, si segnalano difficoltà notevoli. I fasti ungheresi sembrano molto lontani. Troveranno il guizzo giusto in qualifica? Con queste temperature autunnali, tuttavia, la Red Bull sembra di un altro pianeta 14.06 In casa, guai evitati con l’uscita di pista di Leclerc ma, per ora, pochi sorrisi. Il monegasco è settimo a 1.073, e dovrà inventarsi qualcosa in qualifica. Come anticipato ieri, oggi cambio completo della sua PU 14.04 Mentre Vettel segnala un problema alla sua PU, confermiamo come le Red Bull, al momento, siano dominanti a Spa.chiude in vetta ...

