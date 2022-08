DIRETTA F1, GP Belgio 2022 LIVE: le Red Bull impressionano, poi le Ferrari, Mercedes indietro (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Bandiera rossa davvero preventiva, il Ferrarista è comodamente tornato ai box, ma la direzione gara aveva comunque sospeso la FP3 13.53 ATTENZIONE! Charles Leclerc fuori pista!!!!! Il monegasco ha perso la sua vettura a Stavelot ed è andato ad appoggiarsi alle barriere di protezione. Nessun problema per la macchina, ma bandiera rossa in pista 13.52 Verstappen intanto torna di nuovo in pista, mentre Lafiti chiude al nono posto a 1.331 dopo aver piazzato il record nel T1 13.50 Hamilton si lancia di nuovo ed è ottavo a 1.289, mentre la direzione gara segnala che Verstappen non avrebbe rallentato in un giro in regime di bandiere gialle nel T3 13.49 Di nuovo Russell con gomme soft nuove, arriva al T1 a 239 millesimi da Verstappen, quindi al T2 ne accusa 323 e chiude in 1:46.071, quinto a 591 ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54 Bandiera rossa davvero preventiva, ilsta è comodamente tornato ai box, ma la direzione gara aveva comunque sospeso la FP3 13.53 ATTENZIONE! Charles Leclerc fuori pista!!!!! Il monegasco ha perso la sua vettura a Stavelot ed è andato ad appoggiarsi alle barriere di protezione. Nessun problema per la macchina, ma bandiera rossa in pista 13.52 Verstappen intanto torna di nuovo in pista, mentre Lafiti chiude al nono posto a 1.331 dopo aver piazzato il record nel T1 13.50 Hamilton si lancia di nuovo ed è ottavo a 1.289, mentre la direzione gara segnala che Verstappen non avrebbe rallentato in un giro in regime di bandiere gialle nel T3 13.49 Di nuovo Russell con gomme soft nuove, arriva al T1 a 239 millesimi da Verstappen, quindi al T2 ne accusa 323 e chiude in 1:46.071, quinto a 591 ...

