DIRETTA F1 | GP Belgio 2022 LIVE | Ferrari ancora ai box | Alfa Romeo in vetta | Red Bull pensano alla gara

(Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34 Perez con soft nuova arriva al T2 con 1 decimo di margine, quindi chiude in 1:45.912 e vola incon 489 millesimi su Sainz con un T3 spaventoso da 29.250 13.33 Russell chiude un altro giro e si mette in 7a posizione a 1.649, Hamilton quarto a 905 13.32 Si lancia Albon con soft nuove e piazza il record nel T1 in 30.905, arriva al T2 e si conferma, quindi chiude in 1:46.836 a 375 millesimi da Sainz! 13.30 Leclerc risponde ma si ferma al secondo posto a 429 millesimi da Sainz 13.29 Sainz arriva al T2 con 1.161 di vantaggio su Zhou, quindi chiude in 1:46.461 13.27 Ed ecco le duein pista! Sainz e Leclerc scendono sul tracciato con le soft. Torna in azione anche Perez, a sua volta con soft nuove 13.26 Al momento in pista c’è solo Magnussen, che piazza il record ...