Di nuovo panchina per Cristiano Ronaldo, fuori dai titolari contro il Southampton (Di sabato 27 agosto 2022) Cristiano Ronaldo fuori dai titolari contro il Southampton Cristiano Ronaldo, accostato nelle ultime ore al Napoli, resta nuovamente fuori dagli 11 titolari. Il Manchester affronterà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 27 agosto 2022)daiil, accostato nelle ultime ore al Napoli, resta nuovamentedagli 11. Il Manchester affronterà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

