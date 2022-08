Di Marzio: “Il Chelsea blocca la partenza di Chabolah” (Di sabato 27 agosto 2022) Trevoh Chalobah tolto dal mercato dal Chelsea Non buone notizie sul mercato arrivano all’Inter dal Chelsea. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, i Blues avrebbero tolto dal mercato il difensore inglese obiettivo dei nerazzurri. “I Blues, però, al di là dell’arrivo di Wesley Fofana dal Leicester, non sembrano più convinti di salutare l’inglese. L’entourage del giocatore, infatti, ha già comunicato a Milan e Inter che la trattativa non è destinata a concretizzarsi” si legge sul sito del noto esperto di mercato. A questo punto strada libera per l’arrivo in nerazzurro di Francesco Acerbi con l’accordo con la Lazio soltanto da formalizzare. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 27 agosto 2022) Trevoh Chalobah tolto dal mercato dalNon buone notizie sul mercato arrivano all’Inter dal. Secondo quanto riportato da Gianluca Disul proprio sito, i Blues avrebbero tolto dal mercato il difensore inglese obiettivo dei nerazzurri. “I Blues, però, al di là dell’arrivo di Wesley Fofana dal Leicester, non sembrano più convinti di salutare l’inglese. L’entourage del giocatore, infatti, ha già comunicato a Milan e Inter che la trattativa non è destinata a concretizzarsi” si legge sul sito del noto esperto di mercato. A questo punto strada libera per l’arrivo in nerazzurro di Francesco Acerbi con l’accordo con la Lazio soltanto da formalizzare. L'articolo proviene da intermagazine.

