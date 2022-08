Di Marzio conferma | #Calciomercato #SerieA | @juventusfc | #Milik è atteso oggi a Torino | le cifre de…

UgoBaroni : RT @zazoomblog: Di Marzio conferma il Napolista: “Mendes vuole portare Ronaldo a Napoli la chiave è Osimhen” - #Marzio #conferma #Napolista… - zazoomblog : Di Marzio conferma il Napolista: “Mendes vuole portare Ronaldo a Napoli la chiave è Osimhen” - #Marzio #conferma… - napolista : Di Marzio conferma il Napolista: “Mendes vuole portare Ronaldo a Napoli, la chiave è Osimhen” Mendes sta cercando… - Marzio_Albonico : RT @OGiannino: E comunque, a conferma dei danni incalcolabili delle 2 finte-coalizioni: se mai destra vincesse tanto da cambiar Costituzion… - CommJumped : in Inghilterra dove non hanno mai preso mezza notizia di calcio mercato e si affidano al duo Di marzio e Romano per… -

E quanto accaduto a Bologna, con l'ennesimo femminicidio, ne è un'ulteriore e drammatica". ... Lucio- all'epoca dei fatti minorenne e reo confesso - è stato condannato con sentenza ...Qualche sussurro c'era stato già il mese scorso, ma ora è qualcosa di più di una suggestione estiva. Laarriva dall'esperto di mercato Gianluca Die da Tuttosport, dopo che in passato il Napolista aveva lanciato la bomba: Jorge Mendes - che ha già provato a offrire il giocatore in Italia ..."L'entourage del giocatore, infatti, ha già comunicato a Milan e Inter che la trattativa non è destinata a concretizzarsi", conferma Gianluca Di Marzio che rimarca come l'Inter andrà a formalizzare ...Jorge Mendes ha proposto Cristiano Ronaldo al Napoli e il club azzurro ha dato apertura all’operazione ma a determinate condizioni ...