"Devianze" giovanili, lo sport è la soluzione? Bracalenti: «Spesso l'anoressia si accentua nelle palestre» – L'intervista (Di sabato 27 agosto 2022) La polemica sta accompagnando la campagna elettorale già da alcuni giorni: prima un video di Giorgia Meloni, in cui si parla di combattere la propensione giovanile al consumo di alcol e droga «e altre Devianze» con l'avviamento allo sport, poi una replica di Enrico Letta in una intervista, seguita da un criticato post «Io lo penso e lo dico #VivaleDevianze" quindi un post social di Fratelli d'Italia in cui, nell'elenco dei comportamenti devianti, c'erano anche bulimia, anoressia, obesità e autolesionismo e infine, giovedì 25 agosto, un nuovo post di Giorgia Meloni che racconta come sua madre abbia problemi di obesità e che quindi mai potrebbe lei considerare questo problema di salute una «devianza". Visto che nella polemica si è parlato del fatto che il termine «devianza giovanile» sia inserito anche in alcuni documenti dei ministeri ...

