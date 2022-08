Depay-Juventus, l’affare si farà a gennaio? Il clamoroso retroscena (Di sabato 27 agosto 2022) Clamorose novità sul futuro di Depay; l’attaccante olandese, infatti, potrebbe arrivare alla Juventus nel mercato di gennaio. Prima di virare con decisione su Milik, la Juventus sembrava ad un passo dal chiudere la trattativa per Depay; l’olandese era stato individuato come il preferito per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Allegri considerando la duttilità del classe 1994. L’attaccante, infatti, può ricoprire sia il ruolo di prima punta sia di esterno offensivo ma, in caso di passaggio al 4-2-3-1, anche quello di trequartista. Alla fine la trattativa non è andata in porto ma, secondo le ultime indiscrezioni, si potrebbe riaprire e chiudere nel prossimo mercato di gennaio. LaPresseArrivato Milik sfuma definitivamente Depay? Sembrava potesse essere ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 27 agosto 2022) Clamorose novità sul futuro di; l’attaccante olandese, infatti, potrebbe arrivare allanel mercato di. Prima di virare con decisione su Milik, lasembrava ad un passo dal chiudere la trattativa per; l’olandese era stato individuato come il preferito per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Allegri considerando la duttilità del classe 1994. L’attaccante, infatti, può ricoprire sia il ruolo di prima punta sia di esterno offensivo ma, in caso di passaggio al 4-2-3-1, anche quello di trequartista. Alla fine la trattativa non è andata in porto ma, secondo le ultime indiscrezioni, si potrebbe riaprire e chiudere nel prossimo mercato di. LaPresseArrivato Milik sfuma definitivamente? Sembrava potesse essere ...

DiMarzio : #Calciomercato I Il rappresentante di #Depay è in Italia: pronta la risoluzione col @FCBarcelona, si attende l'ok d… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, non c'è ancora l'accordo con #Depay - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Da #Depay a #Milik: le ultime sull'attacco - sostenibile_2 : RT @Zan_bus: #milik va bene SOLO se mi porti #depay e #zaniolo.. quindi ok me lo faccio andare bene ?? #Juventus - ZonaBianconeri : RT @JolexLover_: Paredes mi puzza tanto di Depay. #Juventus #JuventusRoma -