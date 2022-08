Dentro De Keteleare e Giroud | fuori Verde | le ufficiali delle 20 | 45

Leggi su seriea24

(Di sabato 27 agosto 2022) DE- Posticipi serali della terza giornata di Serie A, dopo Juventus-Roma e Cremonese-Torino, si giocano altre 2 gare stasera. Due gare stasera alle ore 20:45, spazio a Milan-Bologna e Spezia-Sassuolo. Partiamo dalla gara di San Siro,dal 1? per Charles De, che sarà a supporto per Leao e Messias sulle due ali.come singola punta, mediana coadiuvata dal solito bacchetto formato da Bennacer e Tonali. Nel Bologna, spazio a Barrow come supporter di Marko Arnautovic, debutto per Lucumì in difesa dal 1?. Kasius sulla fascia,De Silvestri. Spezia-Sassuolo: Per la gara di la Spezia, Gotti lascia in panchinaper un problema fisico, spazio per Nzolà aiutato da Reca e Strelec. C’è Nikolau, nonostante le ...