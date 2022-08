Decine di delfini a poche centinaia di metri dalla costa laziale | l’avvistamento al largo di Torvajanica – Video

(Di sabato 27 agosto 2022) Dopo le uova depositate dalle tartarughe caretta caretta ad Ardea sulla, nella giornata di ieri, venerdì 26 agosto, sono stati avvistati, a qualche centinaio di, aldiun branco didi. Piergiorgio Benvenuti, presidente del Movimento Ecologia Ecoitalisolidale insieme a un gruppo di amici stava aldellaa bordo del tradizionale barcone turistico: “Il gruppo di splendidi esemplari di, compresi dei cuccioli si sono cimentati in una danza fra le onde del mare. Ancora una volta vogliamo porre l’attenzione alle nostre campagne di comunicazione ‘Stop alla plastica’, un impegno che deve essere di tutti ...

