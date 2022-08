"Decideranno gli italiani", il messaggio di Salvini sulla premiership (Di sabato 27 agosto 2022) Se il centrodestra alle elezioni del 25 settembre "avrà la maggioranza dei deputati e dei senatori come credo e spero, chi del centrodestra prenderà un voto in più" sarà premier. Il leader della Lega Matteo Salvini lo ha ribadito intervenendo a 'La Piazza' di Affaritaliani a Ceglie Messapica (Brindisi), aggiungendo: "E io che sono un inguaribile ottimista, ho l'ambizione di avere l'onore e l'onere di guidare questo Paese". "In base al voto degli italiani il presidente della repubblica farà quello che la Costituzione gli dice di fare. Io sono felice di concorrere per il mestiere più bello del mondo, cioè il presidente del Consiglio del mio Paese" ha detto ancora Salvini che ha annunciato nuove misure contro il caro energia. "Ho parlato" con il ministro leghista Giancarlo Giorgetti, "la settimana prossima ci sarà ... Leggi su iltempo (Di sabato 27 agosto 2022) Se il centrodestra alle elezioni del 25 settembre "avrà la maggioranza dei deputati e dei senatori come credo e spero, chi del centrodestra prenderà un voto in più" sarà premier. Il leader della Lega Matteolo ha ribadito intervenendo a 'La Piazza' di Affara Ceglie Messapica (Brindisi), aggiungendo: "E io che sono un inguaribile ottimista, ho l'ambizione di avere l'onore e l'onere di guidare questo Paese". "In base al voto degliil presidente della repubblica farà quello che la Costituzione gli dice di fare. Io sono felice di concorrere per il mestiere più bello del mondo, cioè il presidente del Consiglio del mio Paese" ha detto ancorache ha annunciato nuove misure contro il caro energia. "Ho parlato" con il ministro leghista Giancarlo Giorgetti, "la settimana prossima ci sarà ...

tempoweb : 'Decideranno gli italiani', il messaggio di #Salvini sulla premiership #elezionipolitiche22 #27agosto #lega #meloni… - paolocad01 : @AlvisiConci Lo decideranno gli Italiani... #buonvoto - Simovale6 : @Vanya34493079 Siamo tutti in fila da un'ora e mezzo. Zero transenne, zero sicurezza, tutti ammassati all caxxo e q… - AlbertoSomma4 : @strange_days_82 @EnricoLetta Quando decideranno di condannarlo come gli altri brigatisti... - GeorgiaSoldi : @ROBYBOX @GiovanniAgost20 Ma dopo l'elezione mi sembra che sia previsto una riunione di partito e li, in base ai vo… -