Dalla Palma: «Luis Alberto e Milinkovic altro sport. Sarri come Van Gogh». Le parole del giornalista Alberto Dalla Palma ha parlato sulle pagine del Corriere dello sport della prestazione di Luis Alberto e Milinkovic Savic, oltre ai cambi di Sarri, contro l'Inter. Ecco le parole del giornalista: «Luis Alberto e Milinkovic, altro sport. Sarri come Van Gogh. Come ha spiegato Allegri pochi giorni fa, anche nel calcio ci sono le categorie e Luis Alberto, rispetto a tanti altri suoi colleghi, fa un altro sport, proprio come Milinkovic. Cambi perfetti, quelli di ...

