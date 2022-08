Cristiano Ronaldo tenta il Napoli (Di sabato 27 agosto 2022) Tutti e tre i quotidiani sportivi italiani in edicola oggi mettono in prima pagina l'indiscrezione di mercato su Cristiano Ronaldo, che... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) Tutti e tre i quotidiani sportivi italiani in edicola oggi mettono in prima pagina l'indiscrezione di mercato su, che...

brfootball : Cristiano Ronaldo left Jamie Carragher hanging ?? (via @footballdaily) - sportbible : Cristiano Ronaldo completely pieing @Carra23 ?? - FrankKhalidUK : Both Lionel Messi & Cristiano Ronaldo are patriotic. ???????? - SballoToure : RT @giuseppeJ1306: Cristiano Ronaldo Junior dopo il primo taglio di capelli a Napoli - azzurrinho22 : @Adoir8_ Il fatto è che non arriverà mai, ma vorrei vedere nel caso in cui arrivasse cosa sarebbe disposto a fare,… -