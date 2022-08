Cristiano Ronaldo si accascia: Manchester United in ansia – FOTO (Di sabato 27 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Cristiano Ronaldo-NAPOLI. Al 67? Cristiano Ronaldo entra al posto di Jadon Sancho nella sfida tra Southampton e Manchester United. Dopo pochi minuti (al 75?), CR7 si accascia al suolo perché avverte dolori al ginocchio destro. Tifosi e panchina del Manchester United visibilmente preoccupati. Subito entrano in campo i sanitari dei Red Devils che, dopo i controlli, lo ristabiliscono e lo rimettono in piedi. L’ex stella del Real Madrid rientra in campo ed ha anche una chance attorno all’82’ che però non viene sfruttata, in virtù del recupero di Salisu. La partita è ovviamente sotto la lente d’ingrandimento del Napoli che sta riflettendo sull’eventuale acquisto del portoghese Cristiano ... Leggi su napolipiu (Di sabato 27 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI.-NAPOLI. Al 67?entra al posto di Jadon Sancho nella sfida tra Southampton e. Dopo pochi minuti (al 75?), CR7 sial suolo perché avverte dolori al ginocchio destro. Tifosi e panchina delvisibilmente preoccupati. Subito entrano in campo i sanitari dei Red Devils che, dopo i controlli, lo ristabiliscono e lo rimettono in piedi. L’ex stella del Real Madrid rientra in campo ed ha anche una chance attorno all’82’ che però non viene sfruttata, in virtù del recupero di Salisu. La partita è ovviamente sotto la lente d’ingrandimento del Napoli che sta riflettendo sull’eventuale acquisto del portoghese...

