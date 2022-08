Cristiano Ronaldo Napoli | arriva l’annuncio in conferenza | tifosi a bocca aperta

(Di sabato 27 agosto 2022) . Le parole di Spalletti lasciano tutti di stucco, ecco perché. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E se alla fine dovesse realmente accadere? Le parole di Spalletti aprono a clamorose indiscrezioni di mercato in questi infuocati giorni di mercato. Ilinsegue la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

WinamaxSport : Cristiano Ronaldo cette saison : - brfootball : Cristiano Ronaldo left Jamie Carragher hanging ?? (via @footballdaily) - sportbible : Cristiano Ronaldo completely pieing @Carra23 ?? - fabioreus11 : @BVB CRISTIANO RONALDO CRISTIANO RONALDO CRISTIANO RONALDO CRISTIANO RONALDO CRISTIANO RONALDO CRISTIANO RONALDO CRISTIANO RONALDO - Miirma_ : RT @ArobaseGiovanny: Cristiano Ronaldo x Casemiro ???? -

Decide una rete di Bruno Fernandes con Ten Hag che può far festa nonostante continui a tenere banco la situazione di, tenuto fuori dai titolari e schierato solo nei 20' finali, sul ...osi o cr7 È l'argomento del giorno fra i tifosi che terrebbero il nigeriano e quelli che farebbero carte false per vedere in azzurro: 'Quando si tratta di campioni del genere, non ...“Chiunque vorrebbe avere una delle maglie di Cristiano Ronaldo, di tutte le squadre in cui ha giocato. Se ci avesse giocato qui la vorrei sicuramente“. “Se lei mi chiede ‘allenerebbe volentieri’ ...Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Luciano Spalletti ha parlato anche del possibile approdo di Ronaldo al Napoli.