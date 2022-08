Cristiano Ronaldo, ancora panchina con il Manchester United: CR7 sempre più scontento (Di sabato 27 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Cristiano Ronaldo-NAPOLI. Cristiano Ronaldo parte ancora dalla panchina con il Manchester United. Il numero 7 portoghese non è stato inserito tra i primi undici da parte del tecnico olandese Ten Hag che gli ha preferito in attacco Marcus Rashford, Jadon Sancho ed Anthony Elanga, nel delicato anticipo del St’s Mary Stadium contro il Southampton iniziata alle 13.30. Dopo le due sconfitte contro Brighton e Brentford, i Red Devils si sono sbloccati in campionato lunedì scorso, nel Monday Night contro il Liverpool, ed ora intendono continuare a vincere. Ed almeno per la prima parte della gara, lo United può fare a meno di un Cristiano Ronaldo visibilmente scontento ... Leggi su napolipiu (Di sabato 27 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI.-NAPOLI.partedallacon il. Il numero 7 portoghese non è stato inserito tra i primi undici da parte del tecnico olandese Ten Hag che gli ha preferito in attacco Marcus Rashford, Jadon Sancho ed Anthony Elanga, nel delicato anticipo del St’s Mary Stadium contro il Southampton iniziata alle 13.30. Dopo le due sconfitte contro Brighton e Brentford, i Red Devils si sono sbloccati in campionato lunedì scorso, nel Monday Night contro il Liverpool, ed ora intendono continuare a vincere. Ed almeno per la prima parte della gara, lopuò fare a meno di unvisibilmente...

WinamaxSport : Cristiano Ronaldo cette saison : - brfootball : Cristiano Ronaldo left Jamie Carragher hanging ?? (via @footballdaily) - sportbible : Cristiano Ronaldo completely pieing @Carra23 ?? - SickBoy1987 : RT @doublegiem: L'uomo che porrà fine alla carriera di Cristiano Ronaldo - MichelaDammizio : RT @AndreaTiberio7: Se credete che il Manchester United sia nelle condizioni disastrate in cui si trova per colpa di Cristiano #Ronaldo, si… -