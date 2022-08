Crisi Totti-Blasi: L’Appello Di Maurizio Costanzo! (Di sabato 27 agosto 2022) Non c’è giorno in cui non si parli dell’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Da settimane sui vari siti di Gossip e cronaca rosa spuntano ricostruzioni, indiscrezioni o quant’altro sui motivi del loro addio. Ora a dire la sua vicenda ci ha pensato Maurizio Costanzo, con un editoriale a sua firma, pubblicato sul Corriere Dello Sport. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla vicenda! Divorzio Totti-Blasi: a che punto siamo La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è sulla bocca di tutti da diverse settimane. Da inizio luglio, ovvero da quando sono usciti i comunicati sul loro addio, non c’è stato giorno in cui non si è parlato di loro. Sono state fatte molte ricostruzioni sui motivi che hanno portato alla rottura dopo vent’anni di amore. Ricostruzioni per lo più ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 27 agosto 2022) Non c’è giorno in cui non si parli dell’addio tra Francescoe Ilary. Da settimane sui vari siti di Gossip e cronaca rosa spuntano ricostruzioni, indiscrezioni o quant’altro sui motivi del loro addio. Ora a dire la sua vicenda ci ha pensatoCostanzo, con un editoriale a sua firma, pubblicato sul Corriere Dello Sport. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla vicenda! Divorzio: a che punto siamo La separazione tra Francescoe Ilaryè sulla bocca di tutti da diverse settimane. Da inizio luglio, ovvero da quando sono usciti i comunicati sul loro addio, non c’è stato giorno in cui non si è parlato di loro. Sono state fatte molte ricostruzioni sui motivi che hanno portato alla rottura dopo vent’anni di amore. Ricostruzioni per lo più ...

GIANGI774 : @MediasetTgcom24 Questa è una vera notizia!!! A confronto con guerra e crisi energetica, la notte di Totti a casa d… - fran_rom_corr : Con la crisi che ci sta per cascare addosso durante l’autunno… se leggo un’altro articolo sul divorzio di Totti ed… - StefanoTardugno : RT @lefrasidiosho: Mattarella: 'Aprire una crisi coniugale in questo momento è da irresponsabili' #Totti #ilaryblasi - stefi960 : @RoyDeVita @ritadallachiesa Titoloni anche per la coppia Totti, ancora mesi fa durante la prima crisi..! S'era mera… - SteveKo13188339 : RT @susy0085: per superare la crisi di #Totti e #Ilary seguitemi -