Crisi energetica: “Dopo l’estate tante imprese rischiano di non riaprire” (Di sabato 27 agosto 2022) “I settori che più stanno pagando la Crisi energetica, sono la ceramica e la carta, ma non sono indenni il vetro, la chimica, la gomma e tutti i settori industriali energivori. Con i maggiori costi energetici, il rischio è che a settembre molte aziende non riapriranno Dopo la chiusura estiva”. Lo dichiara con una certa preoccupazione Luigi Ulgiati, Segretario Nazionale della UGL Chimici. Nel 2016 alla vigilia del referendum sulle trivellazioni la Ugl Chimici si espresse con forza sulle ripercussioni negative sia sull’indipendenza energetica nazionale che sui riflessi occupazionali. A distanza di 6 anni nei giorni scorsi l’Italia è stata sanzionata con una multa pari a 190 milioni di euro per la mancata realizzazione del progetto Ombrina Mare necessario per l’estrazione del gas nel mare Adriatico di fronte alle coste ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 agosto 2022) “I settori che più stanno pagando la, sono la ceramica e la carta, ma non sono indenni il vetro, la chimica, la gomma e tutti i settori industriali energivori. Con i maggiori costi energetici, il rischio è che a settembre molte aziende non riaprirannola chiusura estiva”. Lo dichiara con una certa preoccupazione Luigi Ulgiati, Segretario Nazionale della UGL Chimici. Nel 2016 alla vigilia del referendum sulle trivellazioni la Ugl Chimici si espresse con forza sulle ripercussioni negative sia sull’indipendenzanazionale che sui riflessi occupazionali. A distanza di 6 anni nei giorni scorsi l’Italia è stata sanzionata con una multa pari a 190 milioni di euro per la mancata realizzazione del progetto Ombrina Mare necessario per l’estrazione del gas nel mare Adriatico di fronte alle coste ...

