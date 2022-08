Crisi climatica: il settore vinicolo potrebbe guidarci verso un’agricoltura sostenibile (Di sabato 27 agosto 2022) Chissà se il 2022 sarà ricordato come la prima di una serie di annate estremamente siccitose oppure stagioni irregolari si alterneranno di qui in avanti. “Mai visto niente del genere”, dice il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella. Si stima una produzione in calo di circa il 10% e si rincorrono titoli che parlano di allarme ed emergenza. Sono passati 25 anni dal protocollo di Kyoto e tanti di più dai primi studi sul riscaldamento globale, e siamo ora a interrogarci su soluzioni puntuali in mezzo a Crisi annunciate che dureranno decenni, di cui abbiamo responsabilità. E perché non proprio il vino a guidare un cambiamento netto in agricoltura? È la domanda che arriva dal sito JancisRobinson.com (Jancis Robinson è una delle principali giornaliste e critiche di vino al mondo, dirige il sito citato e scrive sul Financial Times), in una riflessione del produttore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Chissà se il 2022 sarà ricordato come la prima di una serie di annate estremamente siccitose oppure stagioni irregolari si alterneranno di qui in avanti. “Mai visto niente del genere”, dice il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella. Si stima una produzione in calo di circa il 10% e si rincorrono titoli che parlano di allarme ed emergenza. Sono passati 25 anni dal protocollo di Kyoto e tanti di più dai primi studi sul riscaldamento globale, e siamo ora a interrogarci su soluzioni puntuali in mezzo aannunciate che dureranno decenni, di cui abbiamo responsabilità. E perché non proprio il vino a guidare un cambiamento netto in agricoltura? È la domanda che arriva dal sito JancisRobinson.com (Jancis Robinson è una delle principali giornaliste e critiche di vino al mondo, dirige il sito citato e scrive sul Financial Times), in una riflessione del produttore ...

