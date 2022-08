CR7 ha scelto il Napoli! Mendes a lavoro per avviare la trattativa (Di sabato 27 agosto 2022) Repubblica – . Secondo le indiscrezioni del quotidiano, Cristiano Ronaldo ha deciso: vuole il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 27 agosto 2022) Repubblica – . Secondo le indiscrezioni del quotidiano, Cristiano Ronaldo ha deciso: vuole il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

anto_dange : #Ronaldo #cr7 ha già scelto la casa: è la pagoda a #posillipo ha solo il problema del parcheggio delle 30 auto… - RosarioSelo : @Torrenapoli1 CR7 da 1 anno e mezzo cammina in campo, sono appassionato di calcio internazionale e ho visto tutte l… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Kvaratskhelia voleva il numero 7 come il suo idolo CR7, ecco perchè ha scelto il 77 - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Kvaratskhelia voleva il numero 7 come il suo idolo CR7, ecco perchè ha scelto il 77 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Kvaratskhelia voleva il numero 7 come il suo idolo CR7, ecco perchè ha scelto il 77 -