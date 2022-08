Covid | studio Mario Negri-Papa Giovanni | gli antinfiammatori riducono del 90% il rischio ricovero

Leggi su bergamonews

(Di sabato 27 agosto 2022) Bergamo. Una terapia a base di, in particolare quelli non steroidei (Fans), somministrata precocemente all’insorgere dei sintomi, è in grado di ridurre dell’85-90% ildi ospedalizzazione per-19. È questa la conclusione alla quale sono arrivati i ricercatori dell’Istituto di ricerche farmacologichee dell’AsstXXIII di Bergamo, che hanno pubblicato un importantesu “Lancet infectious diseases”, riportato dal Corriere della Sera, che aveva come obiettivo proprio verificare l’efficacia di un intervento tempestivo nelle prime fasi sull’infiammazione, vera responsabile dei decessi. Gli autori, Giuseppe Remuzzi, Fredy Suter, Norberto Perico e Monica Cortinovis, hanno preso in considerazione tutti ...