Covid oggi Toscana, 995 contagi e 1 morto: bollettino 27 agosto (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 995 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 agosto 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un altro decesso. Nel dettaglio, in Toscana sono 1.373.085 i casi di positività al coronavirus, 995 in più rispetto a ieri (184 confermati con tampone molecolare e 811 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.280.224 (93,2% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 851 tamponi molecolari e 6.260 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14% è risultato positivo. Sono invece 1.508 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i ...

