Covid oggi Italia, 21.805 contagi e 80 morti: bollettino 27 agosto (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 21.085 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 80 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 158.286 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,7%. In calo i ricoveri pari a 5.668, 159 in meno rispetto a ieri, e 227 terapie intensive occupate, 4 in meno rispetto a ieri. LAZIO – Sono 1.663 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 ... Leggi su italiasera (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 21.085 i nuovida Coronavirus in, 272022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 80. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 158.286 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,7%. In calo i ricoveri pari a 5.668, 159 in meno rispetto a ieri, e 227 terapie intensive occupate, 4 in meno rispetto a ieri. LAZIO – Sono 1.663 i nuovida Coronavirus, 272022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 5 ...

SkyTG24 : #Covid19, le news. In Italia domina Omicron 5, identificate nuove varianti in Sudafrica. LIVE - pdnetwork : “Gli errori di valutazione di #Salvini sono tantissimi. Non solo sul #COVID. Pensate ai rapporti che ha avuto con… - CasaItaliaRadio : Covid oggi Italia, 21.805 contagi e 80 morti: bollettino 27 agosto ??Leggi di più su - bizcommunityit : Covid, il bollettino: 21.805 nuovi casi e 80 decessi. Tasso di positività al 13,8%. LIVE - melxniall : RT @IMFUK1NGL0V3L0U: @melxniall me lo aveva portato quando ero in quarantena per il covid ed era quando mancavano 140 giorni.. e oggi : 27… -