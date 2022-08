Covid, le notizie. Bollettino: 21.998 casi e 99 morti. Tasso positività al 14,8% (Di sabato 27 agosto 2022) Processati 148.412 tamponi. Moderna fa causa a Pfizer-BioNTech per i vaccini. Secondo l'azienda americana sono stati violati i brevetti depositati fra il 2010 e il 2016. Intanto il monitoraggio settimanale dell'Iss segnala che l'incidenza settimanale a livello nazionale è in crescita. Dopo 5 settimane in discesa, riprendono a salire i contagi da Covid-19 - con un +18,7% in sette giorni - mentre la vaccinazione con la quarta dose non decolla ed in questo quadro i soggetti più fragili ed anziani sono a rischio Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 agosto 2022) Processati 148.412 tamponi. Moderna fa causa a Pfizer-BioNTech per i vaccini. Secondo l'azienda americana sono stati violati i brevetti depositati fra il 2010 e il 2016. Intanto il monitoraggio settimanale dell'Iss segnala che l'incidenza settimanale a livello nazionale è in crescita. Dopo 5 settimane in discesa, riprendono a salire i contagi da-19 - con un +18,7% in sette giorni - mentre la vaccinazione con la quarta dose non decolla ed in questo quadro i soggetti più fragili ed anziani sono a rischio

