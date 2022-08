Covid Italia | 21 805 contagi e 80 morti | bollettino 27 agosto

(Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 21.085 i nuovida Coronavirus inoggi, 272022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 80. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 158.286 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,7%. In calo i ricoveri pari a 5.668, 159 in meno rispetto a ieri, e 227 terapie intensive occupate, 4 in meno rispetto a ieri. LAZIO – Sono 1.663 i nuovida Coronavirus oggi, 272022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 5per un totale di 11.972 ...

Il rientro a scuola quest'anno - previsto in quasi tutte le regioni il 12 settembre - sarà accompagnato da interessanti novità per quanto riguarda le norme anti-Covid. Le restrizioni adottate in due anni precedenti non saranno più in vigore. Si ritorna a scuola ma senza mascherina e senza Dad. Sono queste le novità per il nuovo anno scolastico. Ecco cosa cambia con il ritorno in aula a settembre.