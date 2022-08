Covid: in Lombardia il tasso di positività scende al 14,1% (Di sabato 27 agosto 2022) Con 21.037 tamponi effettuati è di 2.973 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività che scende al 14,1% (ieri era al 15,4%). Il numero dei ricoverati è ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) Con 21.037 tamponi effettuati è di 2.973 il numero di nuovi positivi alregistrati in, con undicheal 14,1% (ieri era al 15,4%). Il numero dei ricoverati è ...

Stefi2094841533 : @pietroraffa Molti fanno finta di non capire o forse proprio lo ignorano, che la sanità è gestita dalle regioni e n… - ValeSunny : @EugenioCardi Non gli è bastato tutti quelli che hanno ammazzato in Lombardia con il Covid grazie ai tagli alla sanità territoriale - BBrizzolato : @RobertoRenga Beh, mi sembra un’ideona. In Lombardia con i tagli della sanità hanno sotterrato tanti anziani durant… - DiabolikNick : @janlucas1971 @EnricoLetta @repubblica Detto che non sono piddino: secondo te,in Lombardia dovrebbero dare l'ergast… - Mariano29315887 : @nadiafrancy @ViandanteF @JohnTuld1 @gdisacco1 @azangrillo @Corriere Falso ! E tipicamente in stile rete 4. Te lo d… -