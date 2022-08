Covid in Lombardia | 2 973 nuovi positivi | ricoveri in calo A Bergamo +288 casi

LiaQuartapelle : Dopo Giorgetti “Nessuno va più dal medico di base” oggi un’altra proposta della Lega, con Mastrangelo “Togliamo sol… - squil_3 : RT @LiaQuartapelle: Dopo Giorgetti “Nessuno va più dal medico di base” oggi un’altra proposta della Lega, con Mastrangelo “Togliamo soldi a… - MarcoTastardi : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT A destra se ne fottono della Sanità. Per loro è solo una mucca da mungere, è sempre st… - IlariaCelledoni : RT @LiaQuartapelle: Dopo Giorgetti “Nessuno va più dal medico di base” oggi un’altra proposta della Lega, con Mastrangelo “Togliamo soldi a… - valentcanalini : RT @LiaQuartapelle: Dopo Giorgetti “Nessuno va più dal medico di base” oggi un’altra proposta della Lega, con Mastrangelo “Togliamo soldi a… -

- Sono 2.973 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 agosto 2022 in, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 17 morti, ...Sono 2.973 i nuovi contagiriscontrati innell'ultima giornata, a fronte di 21.037 tamponi processati. Questo significa un tasso di positività che scende leggermente rispetto a ieri e si attesta al 14.1%. A ...(Adnkronos) – Sono 21.085 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...Covid: scendono sia la percentuale di contagi sia il numero di ricoveri, ma ci sono altre 17 vittime in Lombardia ...