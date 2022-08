Covid: in Lombardia 2.973 nuovi positivi, 288 a Bergamo (Di sabato 27 agosto 2022) Con 21.037 tamponi effettuati è di 2.973 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività che scende al 14,1% (ieri era al 15,4%). A Bergamo si registrano 288 nuovi contagi. Il numero dei ricoverati è stabile nelle terapie intensive (22, come ieri) e cala nei reparti (-29, 686). Sono 17 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 42.189. I dati di oggi Tamponi effettuati 21.037 nuovi positivi 2.973 Ricoveri in terapia intensiva 22 (=) Ricoveri nei reparti 686 (-29) Decessi 17 I dati per provincia Milano 846 Bergamo 288 Brescia 448 Como 181 Cremona 103 Lecco 113 Lodi 70 Mantova 141 Monza e Brianza 228 Pavia 181 Sondrio 62 Varese 262. Leggi su bergamonews (Di sabato 27 agosto 2022) Con 21.037 tamponi effettuati è di 2.973 il numero dialregistrati in, con un tasso dità che scende al 14,1% (ieri era al 15,4%). Asi registrano 288contagi. Il numero dei ricoverati è stabile nelle terapie intensive (22, come ieri) e cala nei reparti (-29, 686). Sono 17 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 42.189. I dati di oggi Tamponi effettuati 21.0372.973 Ricoveri in terapia intensiva 22 (=) Ricoveri nei reparti 686 (-29) Decessi 17 I dati per provincia Milano 846288 Brescia 448 Como 181 Cremona 103 Lecco 113 Lodi 70 Mantova 141 Monza e Brianza 228 Pavia 181 Sondrio 62 Varese 262.

